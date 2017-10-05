СМИ: стрелок из Лас-Вегаса снимал номера "с видом" на фестиваль в Чикаго

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стрелок из Лас-Вегаса в августе забронировал номера в чикагской гостинице, расположенной напротив места проведения крупного музыкального фестиваля Lollapalooza, сообщает издание TMZ.
По данным TMZ, гостиница находится напротив нескольких сцен и главного входа на территорию Грант-парка, где проходит фестиваль. Также гостиница предоставляет хороший обзор с высоты. Как сообщили изданию, при бронировании Пэддок делал специальный запрос на номера "с видом", которые выходят на парк. Издание отмечает, что с другой стороны парк граничит с рекой, поэтому "из него сложно или вообще невозможно убежать". Источники издания сообщили, что Пэддок так и не появился в гостинице.
В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.