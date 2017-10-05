В саудовской делегации заверили, что проблем с трапом больше не будет

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Члены делегации из Саудовской Аравии пообещали, что проблем с трапом-эскалатором у короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда не будет.

Начало исторического визита короля Саудовской Аравии в Россию сопровождалось небольшим инцидентом в аэропорту. К борту монарха, прибывшему в среду в московский аэропорт "Внуково", был подан трап-эскалатор, но он не сработал в нужный момент. Видео происшествия опубликовано на странице RT в YouTube.

В управлении делами президента РФ РИА Новости сообщили, что трап был привезен саудовской стороной, управление делами президента РФ не использует подобные.

На вопрос, что сейчас с трапом, члены делегации заявили РИА Новости: "Ничего. Все ок".

"Мы постараемся, чтобы все было хорошо", — заверили собеседники.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг король Сальман проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.