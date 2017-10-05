Рада предложила доработать законопроект о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал доработать законопроект о реинтеграции Донбасса, убрав упоминание о Минских соглашениях.

В ходе обсуждения документа депутат Андрей Левус предложил вместо "Минска-2" упомянуть в проекте резолюцию Совбеза ООН, где поддерживаются минские договоренности. Парламентарий объяснил это тем, что упоминать Минские соглашения некорректно, так как их не ратифицировала Рада и они, по его словам, не имеют силу закона.

Комитет большинством голосов поддержал это решение. Трое депутатов воздержались, один проголосовал против. Глава комитета Сергей Пашинский заверил, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" поддержат законопроект.

Савченко против Березы

В ходе заседания комитета между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой произошла перепалка. Савченко назвала проект о реинтеграции непродуманным и призвала не относиться к воюющим в Донбассе как к врагам народа.

"Вы хотите иметь Украину, в конце концов, одну целую, единую и неделимую или вы хотите мстить друг другу до конца жизни?" — спросила нардеп. Береза потребовал, чтобы она "закрыла рот", и напомнил, что она находится в украинском парламенте.

"Подумайте, о чем вы мелете здесь? Кого вы тут пропагандируете?" — возмутился парламентарий. После этого депутаты перешли на крик.

О чем идет речь

Во вторник президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект о реинтеграции Донбасса. Документу присвоен статус "неотложный". Он предлагает закрепить за Россией статус "страны-агрессора", которая "оккупировала" украинские территории с помощью "регулярных соединенией и подразделений" Вооруженных сил. В законопроекте также утверждается, что Москва "инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность на Украине".

Документ наделяет Порошенко правом использовать в Донбассе армию и другие силовые структуры, а также позволяет ввести военное положение.

Отдельным законопроектом украинский президент предложил продлить на год действие закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году, но так и остался на бумаге.

Ставка на войну

В Москве не раз подчеркивали, что определение России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел в регионе, поскольку она не является стороной этого конфликта.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, внесенные Порошенко законопроекты — не более чем попытка создать видимость переговоров.

"Смысл маневров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние", — написал парламентарий в Twitter.

Член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк также выразил мнение, что законопроект не приведет к деэскалации конфликта.

"Обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на юго-востоке Украины", — заявил депутат.

Аналогичное мнение выразил и полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. "Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну", — уверен он.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, в свою очередь, подчеркнул, что документ противоречит "Минску-2" и только сильнее отдаляет Донбасс от Украины.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, специалисты ведомства изучат законопроект и дадут ему оценку на экспертном уровне.