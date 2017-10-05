Рада предложила доработать законопроект о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал доработать законопроект о реинтеграции Донбасса, убрав упоминание о Минских соглашениях.
Комитет большинством голосов поддержал это решение. Трое депутатов воздержались, один проголосовал против. Глава комитета Сергей Пашинский заверил, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" поддержат законопроект.
Савченко против Березы
В ходе заседания комитета между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой произошла перепалка. Савченко назвала проект о реинтеграции непродуманным и призвала не относиться к воюющим в Донбассе как к врагам народа.
"Вы хотите иметь Украину, в конце концов, одну целую, единую и неделимую или вы хотите мстить друг другу до конца жизни?" — спросила нардеп. Береза потребовал, чтобы она "закрыла рот", и напомнил, что она находится в украинском парламенте.
"Подумайте, о чем вы мелете здесь? Кого вы тут пропагандируете?" — возмутился парламентарий. После этого депутаты перешли на крик.
О чем идет речь
Документ наделяет Порошенко правом использовать в Донбассе армию и другие силовые структуры, а также позволяет ввести военное положение.
Отдельным законопроектом украинский президент предложил продлить на год действие закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году, но так и остался на бумаге.
Ставка на войну
По мнению сенатора Алексея Пушкова, внесенные Порошенко законопроекты — не более чем попытка создать видимость переговоров.
"Смысл маневров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние", — написал парламентарий в Twitter.
Член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк также выразил мнение, что законопроект не приведет к деэскалации конфликта.
"Обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на юго-востоке Украины", — заявил депутат.
Аналогичное мнение выразил и полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. "Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну", — уверен он.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, специалисты ведомства изучат законопроект и дадут ему оценку на экспертном уровне.