Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку, заявил Трамп

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трампа заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку, а также обвинил телеканал NBC в распространении "фейковых" новостей.

В среду телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.

"Рекс Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку. Это фейковые новости NBC News. Плохие новости и низкие стандарты вещания. Никакого подтверждения с моей стороны", — написал Трамп в своем Twitter.

При этом корреспондент телеканала Кэрол Ли, работавшая над этой темой, ранее заявила, что NBC не будет приносить извинения. Телеканал настаивает на достоверности информации о разногласиях президента США с госсекретарем и намерениях последнего уйти в отставку.