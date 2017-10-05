Король Саудовской Аравии выступил за территориальную целостность Ирака

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака.

"Мы также подчеркиваем значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака", — заявил король Саудовской Аравии.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость региона проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.