У берегов Никарагуа сформировался тропический шторм "Нэйт"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Тропический шторм "Нэйт" сформировался у побережья Никарагуа, сообщил в четверг Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Тропическая депрессия стала тропическим штормом "Нэйт" рядом с побережьем Никарагуа", — говорится в сообщении. По данным центра, в некоторых районах Центральной Америки ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям.

Скорость ветра в центре шторма достигает 64 километров в час. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.