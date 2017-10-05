Рада призвала бойкотировать ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла обращение к странам-членам Межпарламентского союза бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, соответствующее решение поддержали 249 депутатов при 226 минимально необходимых.

Очередная ассамблея Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Желание принять участие в работе ассамблеи уже изъявили 152 иностранные делегации из 173.

"Одобрить обращение Верховной рады Украины к парламентариям стран-членов Межпарламентского союза относительно бойкота инициированной российскими парламентариями 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (Санкт-Петербург)", — говорится в проекте принятого постановления, текст которого размещен на сайте Рады.