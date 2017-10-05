В ЛНР призывали ОБСЕ обратить внимание на вооружение силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ обратить внимание на новую партию вооружения, доставленную украинскими силовиками в Донбасс.

"Нами зафиксированы факты разгрузки военной техники на железнодорожной станции Артемовск. Всего разгружено свыше 35 единиц военного вооружения и техники, в том числе: БМП, танки Т-64 и Т-72, самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика", — рассказал Марочко на брифинге журналистам.

Он уточнил, что такими действиями военно-политическое руководство Украины нарушает минские соглашения.

"Мы просим представителей СММ ОБСЕ учесть данную информацию и по возможности направить на железнодорожную станцию своих представителей, для фиксации запрещенного минскими соглашениями вооружения и техники", — сказал представитель оборонного ведомства республики.