Офицер СБУ перешел на сторону ополченцев, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (61)

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом Лабусовым.

"На сторону ДНР перешел подполковник, начальник подразделения шифровальной связи СБУ. Роман вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса, России", — сообщили журналистам в МГБ.

Присутствовавший на брифинге Лабусов заявил, что в подготовке диверсий в Донбассе принимали участие сотрудники СБУ.

"Со стороны СБУ есть непосредственное участие в этом — подготовка, финансирование этой деятельности. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), они присутствуют на территории республики… Взаимодействие СБУ с иностранными спецслужбами присутствует", — заявил Лабусов.