Дуда назвал ошибкой силовые действия Мадрида в день референдума в Каталонии

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назвал ошибкой силовые действия испанских властей в отношении протестующих в Каталонии в день референдума о независимости автономии.

"Должен сказать, что был несколько изумлен силовой реакцией испанских властей на протесты в Каталонии… По моему мнению, была сделана ошибка. Этого нужно было избежать", — сказал Дуда журналистам в Варшаве.

Президент Польши подчеркнул, что властям Испании нужно было действовать "юридическими, а не силовыми методами". "Считаю, что атака на протестующих была неоправданна", — сказал он.

При этом Дуда отметил, что удивлен "спокойной реакцией" на происходящее первого вице-председателя ЕК Франца Тиммерманса.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД Испании заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.