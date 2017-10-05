Посольство уточнило число сотрудников "ВИМ-Авиа", застрявших в Малайзии

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В посольстве РФ в Малайзии уточнили число членов экипажа российской авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые не могут вылететь из страны из-за долгов перевозчика.

Пресс-атташе посольства России Максим Сальников сообщил РИА Новости, что в настоящее время разрешения ситуации ожидают 14 человек. Все они находятся в гостинице в городе Путраджая.

Ранее в посольстве сообщали о четырех сотрудниках "ВИМ-Авиа", которые не могут вылететь из Малайзии из-за долгов авиакомпании.

Об аналогичной ситуации сообщили и в посольстве РФ в Саудовской Аравии. Из-за финансовых проблем у авиакомпании в международном аэропорту саудовского города Медина застряли 24 члена экипажа "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.