В Крыму обвинили Европарламент в обелении организаторов блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Европарламент своей резолюцией с призывом освободить лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" фактически оправдывает организаторов антикрымских блокад, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом освободить лидеров меджлиса и ввести санкции против лиц, ответственных за судебные приговоры в их отношении. В документе европарламентарии "осуждают приговоры лидеру крымских татар Ильми Умерову и заместителю председателя меджлиса Ахтему Чийгозу".

"Данная резолюция фактически оправдывает организаторов антикрымских блокад, и идет вразрез с резолюцией ООН, которая обвинила Украину в нарушении прав крымчан за осуществление этих блокад", — сказал РИА Новости Смирнов.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. МИД Украины выразил протест и потребовал освобождения Чийгоза. Зампредседателя той же организации Ильми Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

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