В Крыму обвинили Европарламент в обелении организаторов блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Европарламент своей резолюцией с призывом освободить лидеров запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" фактически оправдывает организаторов антикрымских блокад, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Данная резолюция фактически оправдывает организаторов антикрымских блокад, и идет вразрез с резолюцией ООН, которая обвинила Украину в нарушении прав крымчан за осуществление этих блокад", — сказал РИА Новости Смирнов.
Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.
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