Президент Болгарии оценил антироссийские санкции

ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Антироссийские санкции не могут продолжаться бесконечно, заявил президент Болгарии Румен Радев журналистам в Варшаве после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"По моему мнению, санкции не могут существовать до бесконечности… Надо искать решения, в том числе политические", — сказал Радев.

Он отметил, что болгарский бизнес недоволен существованием санкций против РФ. "Санкции не должны приводить к тому, чтобы страдал бизнес", — подчеркнул болгарский президент.

Ранее Радев заявлял, что поддерживает отмену санкций ЕС в отношении России, но подчеркивал, что как президент не может инициировать этот процесс.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.