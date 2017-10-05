Савченко и Береза вступили в перепалку из-за закона о статусе Донбасса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские народные депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза вступили в перепалку на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности. Видео ссоры опубликовал канал "112 Украина".

Поводом послужил законопроект Петра Порошенко, определяющий политику Украины по отношению к Донецкой и Луганской областям.

Савченко назвала его непродуманным и призвала не относиться к тем, кто сейчас воюет в Донбассе, как к врагам народа.

"Вы хотите иметь Украину, в конце концов, одну целую, единую и неделимую или вы хотите мстить друг другу до конца жизни наших дней?" — сказала Савченко.

В ответ на это депутат от партии "Народный фронт" Юрий Береза потребовал от нее "закрыть рот".

"Надежда, вы вообще-то в украинском парламенте. Я прошу прощения, подумайте, о чем вы мелете здесь? Кого вы тут пропагандируете?", — заявил он. После этого депутаты перешли на крики.

Накануне Петр Порошенко внес в Верховную раду два законопроекта — о реинтеграции Донбасса, а также о продлении принятого в 2014 году закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".