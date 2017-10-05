В Латвии хотят отменить обучение в школах на русском языке

РИГА, 5 окт – РИА Новости. Национальное объединение VL-TB/LNNK, которое входит в правящую коалицию в латвийском Сейме, 9 октября выступит с инициативой о переводе всех государственных школ на латышский язык обучения, сообщил в четверг лидер политсилы Райвис Дзинтарс.

В Латвии только один государственный язык – латышский, а русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного. При этом около трети школ в стране ведут обучение не только на латышском языке, но и на русском.

"В понедельник Национальное объединение призовет правительственные партии поддержать перевод государственных и муниципальных школ полностью на латышский язык обучения. На словах возражать этому замыслу осмеливаются лишь немногие. Тем не менее, до сих пор каждый раз, когда дело доходит до конкретного решения, партии находят причины, чтобы оставить все по-старому", — написал Дзинтарс в своей статье, опубликованной в газете Latvijas Avīze.

Политик сообщил, что Национальное объединение разработало поправки к закону об образовании, которые не позволят отклонить эту идею.

"Мы не будем записывать в законе ни методики обучения, ни даты, когда может быть введено образование только на латышском. Мы предложим прописать в законе только цель: учеба в государственных и муниципальных образовательных учреждениях должна проходить на латышском. А устанавливать даты, методики и то, каким образом будет реализована эта цель, мы поручим кабинету министров", — заявил Дзинтарс.

В середине сентября президент Латвии Раймонд Вейонис выдвинул инициативу об автоматической выдаче латвийского гражданства детям неграждан. Статус неграждан присваивался в независимой Латвии людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Главным образом неграждане принадлежат к русскоязычной части общества. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать специальное заявление. Сейм отклонил инициативу президента. Правительственная коалиция поясняла, что не поддержит предложение в частности потому, что в Латвии все еще нет единой системы образования.

В партии "Русский союз Латвии" заявляли, что начнут массовые протесты в случае попыток властей отменить билингвальное обучение.