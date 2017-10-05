В Киеве завели дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
По данным полиции, сообщение о повреждении памятника поступила около 11.20 (совпадает с мск), подозреваемого задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что задержанный уроженец Луганской области, последнее время он жил в Севастополе.
Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.