В Киеве завели дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни

В Киеве разбили памятник погибшим во время акции Евромайдана

В Киеве разбили памятник погибшим во время акции Евромайдана

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело в связи с повреждением памятника Героям небесной сотни в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что памятник Героям небесной сотни повредили в центре Киева, полиция задержала подозреваемого. По его данным, задержанный мужчина, житель Севастополя, приехал в Киев ночью, сейчас он находится в отделении полиции, решается вопрос привлечении его к ответственности.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным полиции, сообщение о повреждении памятника поступила около 11.20 (совпадает с мск), подозреваемого задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что задержанный уроженец Луганской области, последнее время он жил в Севастополе.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.