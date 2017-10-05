Генпрокуратура ДНР заявила, что не закрывала дело о крушении MH17

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР не закрывала уголовное дело по факту крушения Boeing 777 малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года; все материалы, имеющие отношение к инциденту, будут приобщаются к делу, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Дело по факту крушения Boeing остается открытым. Все новые факты имеющие к этому отношение будут приобщены к делу", — сказал собеседник агентства.
Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.
Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.