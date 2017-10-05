Генпрокуратура ДНР заявила, что не закрывала дело о крушении MH17

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР не закрывала уголовное дело по факту крушения Boeing 777 малазийских авиалиний в небе над Донбассом летом 2014 года; все материалы, имеющие отношение к инциденту, будут приобщаются к делу, заявил РИА Новости представитель ведомства.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

"Дело по факту крушения Boeing остается открытым. Все новые факты имеющие к этому отношение будут приобщены к делу", — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.