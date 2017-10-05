БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия (ЕК) готова письменно в ответ на запрос Сербии объяснить разницу между объявлением о независимости сербского края Косово и референдумом о независимости испанской Каталонии, заявил заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.
В связи с этим правительство Сербии намерено обратиться к Еврокомиссии с письмом, в котором потребует ответов на ряд вопросов в связи с позицией, что случаи Каталонии и Косово нельзя сравнивать.
"Когда мы получим письмо, мы ответим. Вы можете быть уверены, что ответ будет очень хорошо продуман и прописан, как и все наши ответы", — сказал Винтерштайн на брифинге в четверг.
Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На референдуме, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.