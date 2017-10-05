БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия (ЕК) готова письменно в ответ на запрос Сербии объяснить разницу между объявлением о независимости сербского края Косово и референдумом о независимости испанской Каталонии, заявил заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.

Официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас в понедельник исключил возможность проведения параллелей между референдумом в Каталонии и признанием независимости сербского края Косово. По словам Схинаса, с Косово ситуация была качественно иной, поскольку это имело отношение к государству, не являющемуся членом ЕС, а независимость была одобрена сообществом на основе заявлений и резолюций ООН.

В связи с этим правительство Сербии намерено обратиться к Еврокомиссии с письмом, в котором потребует ответов на ряд вопросов в связи с позицией, что случаи Каталонии и Косово нельзя сравнивать.

"Когда мы получим письмо, мы ответим. Вы можете быть уверены, что ответ будет очень хорошо продуман и прописан, как и все наши ответы", — сказал Винтерштайн на брифинге в четверг.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии в 2008 году.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На референдуме, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.