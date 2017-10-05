В ДНР заявили, что силовики перебрасывают вооружение в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (59)

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают в Донбасс вооружение и личный состав, заявил журналистам в четверг заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Была выявлена переброска эшелона тяжелой техники в район Волновахи, в том числе трех БМП, двух танков и четырех самоходных артиллерийских установок", — сказал Басурин, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, также обнаружено прибытие в Андреевку вооруженных людей численностью до 100 человек, большинство из них "разговаривают на английском языке".

"Также в зону ответственности 92 бригады отмечено прибытие трех танков, до 200 человек личного состава, запасов горюче-смазочных материалов и боеприпасов", — добавил Басурин.