В ДНР заявили, что силовики готовят "провокационные обстрелы" в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе "провокационные обстрелы", заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Наши источники в силовых ведомствах Украины сообщили нам, что командование ВСУ планирует провести провокационные обстрелы и боестолкновения с целью дестабилизации обстановки в так называемой зоне АТО с применением сил специальных операций, а также с привлечением подконтрольных СМИ", — сказал Басурин.

По словам Басурина, провокация организована для "мотивации принятия решения депутатами Верховной рады закона о реинтеграции Донбасса".

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.