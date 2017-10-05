"Оппозиционный блок" требует продлить особый статус для Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" выступает за продление особого статуса Донбасса на три года, а не один как предлагает президента Украины Петр Порошенко, заявил в четверг депутат партии Вадим Новинский.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

"Оппозиционный блок" готов его поддержать (законопроект о статусе Донбасса – ред.), но будет требовать, чтобы этот статус был продлен на три года", — цитирует Новинского пресс-служба партии.

По его словам, "Оппозиционный блок" не будет поддерживать законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ об "отторжении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, окончательной заморозке конфликта и продолжении войны".

"Это закон не о мире, а о войне. Поэтому мы будем голосовать против этого законопроекта как такого, который продолжает военные действия. Это фактически означает выход из минских соглашений, хотя там и есть пункт, что Украина привержена им", — сказал Новинский.

Политик отметил, что этим документом предлагается дать право президенту применять вооруженные силы в Донецкой и Луганской областях тогда, когда он этого захочет. "Но это исключительное право Верховной Рады. Если президент хочет это сделать, то он обращается в Верховную раду и она дает на это добро. У нас парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская. Поэтому президент как гарант конституции не имел право вносить законопроект с такой нормой", — полагает депутат. Новинский добавил, что в данном законопроекте не говорится о прекращении блокады Донбасса, о социально-экономической реабилитации тех районов, где хотят восстановить суверенитет.