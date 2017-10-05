Украинские силовики выпустили более 100 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении по прилегающим районам 11 населенных пунктов было произведено три танковых выстрела, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров и 76 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на горловском и мариупольском направлениях силовики выпустили 32 мины. Также огонь велся из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР.