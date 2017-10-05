Эксперты оценили последствия принятия закона "О семейном насилии" в Армении

ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости, Лаура Саркисян. Законопроект "О семейном насилии", в случае вступления в силу, может стать причиной гражданской войны в Армении, считают эксперты.

Ранее стало известно, что министерство юстиции Армении решило доработать законопроект с учетом обеспокоенности общества: размещенный на сайте ведомства документ вызвал широкий резонанс. Противники принятия проекта закона усмотрели в нем угрозу повсеместного применения практики изъятия детей из семей.

"Один из его абсурдных пунктов — презумпция виновности родителей, обозначенная под термином "предполагаемая жертва". Причем решение о жертве принимает третье лицо без участия самой жертвы", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

По его словам, законопроект позволяет арестовать любого человека у него же дома, если власти решат, что один из членов семьи стал жертвой насилия. Эксперт уверен, что новый документ — инструмент шантажа, а за его продвижением стоят организации, финансируемые фондом Джорджа Сороса.

Бошян подчеркнул, что критерий, по которому будет определяться "предполагаемая жертва", является нечетким.

"За каждого "спасенного" ребенка соцработник, ювенальный дом получает денежное вознаграждение. Это приведет к искусственному созданию жертв, — полагает Бошян. — Если этот законопроект примут, то начнется гражданская война".

Он напомнил, что практика применения аналогичного закона в других странах была осуждена в резолюции Совета Европы от 24 апреля 2015 года: ЕС признал неэффективность методик, которые приводят к созданию коррупционных схем.

Представители Армянской апостольской церкви также назвали законопроект абсурдным, хотя пока не выступили с официальным заявлением.

По данным Следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 года в Армении было заведено 215 уголовных дел за домашнее насилие.

Из них о побоях — 127 случаев, убийстве членов семьи — 5, сексуальном насилии по отношению к детям — 11 случаев.

В 2016 году всего было 359 уголовных дел, связанных с домашним насилием.

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