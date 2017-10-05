В ДНР назвали закон о реинтеграции попыткой развязать войну

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе.

"Это развязывание очередного витка войны… Этот закон освобождает их (Киев — ред.) от ответственности", — сказал Захарченко журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

В самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.