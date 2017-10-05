В Индии автозавод приостановил работу из-за разгуливавшего там леопарда

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Работа крупного индийского автозавода была приостановлена после того, как на территорию пробрался дикий леопард, сообщила местная газета Hindustan Times.

Камеры наблюдения автомобильного завода Maruti Suzuki зафиксировали разгуливающее по территории животное в ночь на четверг. Охранник предприятия заметил хищника и поднял тревогу. Работникам ночной смены пришлось немедленно покинуть помещение, а работу утренней смены отменили.

Представитель местной службы охраны дикой природы Винод Кумар сообщил, что в настоящее время специалисты заняты поиском леопарда, однако пока безуспешно.

"Группа из семи человек сейчас занята поисками. Они имеют при себе транквилизаторы, чтобы успокоить леопарда и вызволить его", — приводит издание слова Кумара.

В то же время агентство Франс Пресс сообщает, что поиском леопарда занимались около 100 полицейских и сотрудников службы лесного хозяйства.

Завод расположен в городе Манесар неподалеку от столицы Индии Нью-Дели. Издание Hindustan Times отмечает, что предприятие находится неподалеку от холмистой местности Аравалли, откуда мог спуститься леопард.