В Киеве повредили памятник Героям небесной сотни

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. В центре Киева повредили памятник Героям небесной сотни, подозреваемого уже задержали, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Сегодня на Аллее Героев небесной сотни произошел преступный акт откровенного антигосударственного вандализма", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook . Он выложил фотографию, на котором видно, что каменные плиты памятника разбиты, рядом разбросаны цветы.

Шкиряк добавил, полицейские задержали подозреваемого. По его словам, это житель Севастополя, который приехал в Киев ночью. Сейчас он находится в отделении полиции, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

"Небесной сотней" на Украине называют погибших в столкновениях на Майдане в разгар противостояния силовиков и радикалов в феврале 2014 года. Новые киевские власти возлагают ответственность за смерть людей на бывшего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые все обвинения отрицают. Как заявлял Янукович, он не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже поручил вывести все подразделения милиции из Киева.