Глава ДНР опасается провокаций силовиков на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил опасение, что Киев спровоцирует крупные боестолкновения на линии соприкосновения в Донбассе.

"ГУР (Главное управление разведки — ред.) ВСУ планирует спровоцировать крупные боевые столкновения на линии соприкосновения. Таким образом киевский режим хочет получить политическое обоснование для провала голосования в Раде по продлению особого статуса Донбасса. Обстреляв нашу территорию, нас же и обвинят в обострении обстановки, как уже бывало не раз", — приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривал продление на год особого статуса региона.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.