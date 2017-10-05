Посол Ирака в России рассказал о разногласиях между партиями в Курдистане

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ряд курдских партий выступают против независимости Иракского Курдистана, при этом Багдад считает прошедший референдум неконституционным, заявил в интервью РИА Новости посол Ирака в России Хайдар аль-Азари.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость региона проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

"Между курдскими партиями имеются разногласия. Есть опасения, что референдум приведет к доминированию одной партии в Курдистане. Проблема в том, что референдум не соответствует конституции. Не было международных наблюдателей, наблюдателей от федерального правительства. Как можно гарантировать, что озвученные цифры соответствуют действительности? Поэтому есть реальные опасения среди братьев в Курдистане. Многие говорят, что они против референдума, или против независимости, так как это может привести к опасному периоду, когда, возможно, никто не сможет остановить события", — заявил посол.

Дипломат описал, как следовало поступить региону согласно конституции Ирака в случае желания добиться большего самоуправления.

"Если у них есть такое желание, то в конституции прописан механизм осуществления этой цели. Три провинции – Сулеймания, Эрбиль, Дахук – передают просьбу иракскому парламенту, депутаты которого избраны народом, в котором есть курдские депутаты. Этот вопрос обсуждается в парламенте, и если они приходят к соглашению, то оно утверждается, и разрабатывается определенный механизм", — заявил аль-Азари.

Дипломат вновь подчеркнул, что Багдад вступит в переговоры с автономией лишь после аннулирования результатов плебисцита.