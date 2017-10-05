Комитет Рады рекомендовал доработать законопроект о статусе Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв упоминание о Минских соглашениях.
Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ определен президентом как неотложный. Россию в законопроекте назвали "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о Минских соглашениях, в частности статья седьмая закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" Минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.
Председатель комитета Сергей Пашинский поставил на голосование проект закона с поручением доработать документ и внести поправки в эту статью. Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один — против.
"Процедура следующая: мы в первом чтении по этому документу должны проголосовать. Потом ко второму чтению мы доработаем его, чтобы все было в правовом международном поле", — сказал Пашинский, комментируя решение комитета. По его словам, фракции БПП и "Народный фронт" поддержат этот документ.