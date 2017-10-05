Комитет Рады рекомендовал доработать законопроект о статусе Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв упоминание о Минских соглашениях.

Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ определен президентом как неотложный. Россию в законопроекте назвали "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о Минских соглашениях, в частности статья седьмая закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" Минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.

Перед голосованием комитета депутат Андрей Левус предложил изъять из статьи седьмой законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их словами о резолюции СБ ООН, в которой она поддержала минские договоренности. Он считает, что упоминать в документе Минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона.

Председатель комитета Сергей Пашинский поставил на голосование проект закона с поручением доработать документ и внести поправки в эту статью. Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один — против.

"Процедура следующая: мы в первом чтении по этому документу должны проголосовать. Потом ко второму чтению мы доработаем его, чтобы все было в правовом международном поле", — сказал Пашинский, комментируя решение комитета. По его словам, фракции БПП и "Народный фронт" поддержат этот документ.