Независимая Каталония не будет членом ЕС, заявил еврокомиссар Московиси

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европейский союз признает только Испанию в качестве члена ЕС, и если Каталония станет независимой, она не получит членства в союзе, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.
"Представим, что получена независимость, с этого момента независимая Каталония не будет членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена – Испанию", — заявил Московиси в эфире французского телеканала LCI.
Он подчеркнул, что пока каталонская независимость относится к "политической фантастике". "Так (говоря о членстве Каталонии в ЕС после независимости) мы находимся в области фантастики, потому что на самом деле нет никакой каталонской независимости", — сказал еврокомиссар.
"Этот вопрос должен быть решен испанцами. Это болезненный вопрос, потому что, с одной стороны — единство страны, с другой – протесты, а в самой Каталонии — очень разделенное население. Этим вопросом надо заниматься очень аккуратно. Ведь вопрос насилия требует особого внимания, и мы не можем так решать этот деликатный вопрос. Только при помощи диалога мы сможем выйти из кризиса", — заключил политик.