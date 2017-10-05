Захарченко рассказал, что поможет разрешить конфликт в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Пока Киев не признает, что ведет войну с Донбассом, шансов прекратить конфликт в регионе нет, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, комментируя внесение в Верховную раду Украины проекта закона о реинтеграции Донбасса.

"До тех пор, пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать нас стороной конфликта и идти на переговоры с нами. Потому что тогда не нам, а Украине придется меняться и становиться современным цивилизованным государством", — заявил Захарченко.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

При этом в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.