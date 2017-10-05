Особый статус Донбасса важен для реализации "Минска-2", заявили в Германии

БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В кабмине ФРГ считают продление на год особого статуса Донбасса важным шагом для реализации минских соглашений, заявили в четверг в пресс-службе ведомства, комментируя соответствующие законодательные инициативы Киева.
Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.
Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Комментируя законопроект о реинтеграции, в кабмине ФРГ подчеркнули, что это "проект закона Украины, который нельзя прокомментировать с немецкой стороны", отметив, что речь идет о "намерении президента Украины восстановить территориальную целостность Украины на основе минских соглашений".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.