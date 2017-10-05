Особый статус Донбасса важен для реализации "Минска-2", заявили в Германии

БЕРЛИН, 5 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В кабмине ФРГ считают продление на год особого статуса Донбасса важным шагом для реализации минских соглашений, заявили в четверг в пресс-службе ведомства, комментируя соответствующие законодательные инициативы Киева.

"Действие закона об особом статусе 2014 года истекает в этом месяце. Он является основой для предусмотренных также в минском пакете мер особых прав администраций в определенных районах Донецкой и Луганской областей. Таким образом, пролонгирование будет важным шагом в реализации минских соглашений", — заявили в пресс-службе кабмина Германии.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Комментируя законопроект о реинтеграции, в кабмине ФРГ подчеркнули, что это "проект закона Украины, который нельзя прокомментировать с немецкой стороны", отметив, что речь идет о "намерении президента Украины восстановить территориальную целостность Украины на основе минских соглашений".

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.