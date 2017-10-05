При въезде в Белоруссию россиянина задержали с 300 кг гашиша

МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Белорусские таможенники пресекли попытку гражданина России провести на территорию Евразийского экономического союза около 300 килограммов гашиша, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщается в четверг на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Около 300 килограмм гашиша, спрятанного в тайниках, обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что попытку провоза наркотиков осуществил 56-летний водитель легкового автомобиля Lexus, который следовал из Польши через пункт пропуска "Брузги" и выбрал для пересечения границы "зеленый коридор", тем самым заявив, что не перемещает подлежащие декларированию и запрещенные к перемещению товары.

"Однако результаты проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы указали на нахождение в транспортном средстве наркотических веществ", — подчеркивается в сообщении.

Там поясняется, что при последующем досмотре в специально изготовленных тайниках в пустотелом пространстве пола салона автомобиля и его днища обнаружено 372 брикета с веществом растительного происхождения коричневого цвета. Причем доступ к местам сокрытия стал возможен только при помощи демонтажа транспортного средства с использованием электроинструментов.

"В соответствии с заключением эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области спрессованное вещество является опасным наркотическим средством – гашишем весом брутто около 300 кг", — отмечается в сообщении.

В отношении водителя, гражданина Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. За незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации, проинформировали в комитете. Материалы дела переданы в Управление Следственного комитета по Гродненской области.