В АТЦ рассказали о разыскиваемых гражданах СНГ, обвиняемых в терроризме

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Антитеррористический центр государств-участников (АТЦ) СНГ на сегодняшний день располагает базой данных на 8 тысяч граждан содружества, разыскиваемых за террористическую деятельность и 2 тысячами их фотографий, заявил в интервью РИА Новости руководитель центра генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"АТЦ СНГ на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии список разыскиваемых граждан. На данный момент мы располагаем информацией более чем о 8 тысячах лицах, объявленных в розыск за преступления террористического и экстремистского характера. Кроме того, сформирована фототека, содержащая более 2 тысяч изображений разыскиваемых", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данный список формируется на основе согласованного перечня статей национальных уголовных кодексов, предусматривающих ответственность за преступления террористического характера, а также отдельного перечня статей, предусматривающих ответственность за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран.