У здания Рады собрались около 100 националистов

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Около 100 человек с флагами украинских националистических партий "Национальный корпус" и "Свобода" собрались возле Верховной рады Украины, демонстранты не держат никаких плакатов с требованиями, сообщает в четверг агентство УНИАН.

"Возле Верховной рады собралось около 100 человек с флагами "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.) и "Свобода", — говорится в сообщении.

По данным агентства, один из участников акции сообщил, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.