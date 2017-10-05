Силовики 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки ВС Украины 40 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования ДНР.