Силовики 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 40 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования ДНР.