ИГ* экспортирует в Среднюю Азию новую модель терроризма, заявили в АТЦ СНГ

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* внедряет в Среднюю Азию новую модель экстремизма, адаптированную под политические и культурные реалии этого региона, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Из зон боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель экстремизма — модернизированная технологически и тактически, адаптированная к специфике многонационального состава участников", — сказал он, говоря том, как ИГ проникает в регион на фоне военных неудач в Сирии и Ираке.

Собеседник агентства отметил, что распространение ИГ в Средней Азии происходит на фоне таких сложных явлений как самоидентификация тюркских народов, корректировка традиционного образа жизни и геополитическое соперничество в регионе.