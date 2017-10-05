ИГ* экспортирует в Среднюю Азию новую модель терроризма, заявили в АТЦ СНГ

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* внедряет в Среднюю Азию новую модель экстремизма, адаптированную под политические и культурные реалии этого региона, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
Собеседник агентства отметил, что распространение ИГ в Средней Азии происходит на фоне таких сложных явлений как самоидентификация тюркских народов, корректировка традиционного образа жизни и геополитическое соперничество в регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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