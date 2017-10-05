МККК направил в Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (50)

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Машины перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от миссии Международного комитета "Красный Крест". Груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.