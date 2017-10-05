Король Саудовской Аравии надеется на укрепление отношений с Россией

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что его визит в Россию поможет укрепить двусторонние отношения, говорится в заявлении короля по случаю прибытия в Москву на сайте МИД королевства.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг король Аль Сауд проведет переговоры с президентом РФ Владимром Путиным.

Саудовский правитель заявил, что "счастлив находиться в России".

Он выразил надежду, что "этот визит поможет осуществить стремления двух стран в укреплении отношений и развитии сотрудничества на благо и пользу двух стран и народов, а также для обеспечения безопасности и укрепления мира во всем мире".