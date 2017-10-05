Власти рассказали новые подробности о стрелке в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стрелок из Лас-Вегаса (штат Невада) Стивен Пэддок, устроивший бойню в ночь с воскресенья на понедельник, планировал скрыться, об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо, чья пресс-конференция была опубликована телеканалом CBS News.

"Да", — заявил шериф, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо свидетельства того, что Пэддок рассчитывал сбежать. При этом шериф не стал уточнять, как именно стрелок планировал это сделать.

Шериф Ломбардо также сообщил, что в машине стрелка были найдены десять небольших контейнеров общим весом порядка 4,5 килограмма, в которых находилось взрывчатое вещество таннерит, и два ящика с той же взрывчаткой, каждый из которых весил порядка 9 килограммов. Кроме того, в автомобиле были найдены около 1,6 тысячи патронов.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.