ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало в четверг соглашение об объединенной армяно-российской группировке войск, передает корреспондент РИА Новости.

За ратификацию документа проголосовали 87 депутатов, против – семь.

"Соглашение играет важную, ключевую роль в деле обеспечения стабильности, мира и безопасности в регионе… Совместное планирование, связанное с применением группировки, осуществляется в мирное время в соответствии с общим замыслом, одобренным верховными главнокомандующими ВС двух стран. Командующего объединенной группировкой назначает и освобождает верховный главнокомандующий вооруженных сил Армении, согласовав с верховным главнокомандующим ВС России", — заявил первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, представляя документ.

По его словам, "группировка будет задействована при любой агрессии или вооруженном нападении на Армению".

В соответствии с соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.

Госдума ратифицировала соглашение 14 июля. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что командующий объединенной группировкой в мирное время будет подчиняться начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении, в период непосредственной агрессии и в военной время, в зависимости от складывающейся обстановки — командующему войсками Южного военного округа или начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении. Такое решение принимается совместно верховными главнокомандующими сторон.