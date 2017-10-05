ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало в четверг соглашение об объединенной армяно-российской группировке войск, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашение играет важную, ключевую роль в деле обеспечения стабильности, мира и безопасности в регионе… Совместное планирование, связанное с применением группировки, осуществляется в мирное время в соответствии с общим замыслом, одобренным верховными главнокомандующими ВС двух стран. Командующего объединенной группировкой назначает и освобождает верховный главнокомандующий вооруженных сил Армении, согласовав с верховным главнокомандующим ВС России", — заявил первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, представляя документ.
По его словам, "группировка будет задействована при любой агрессии или вооруженном нападении на Армению".
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.