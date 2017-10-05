В АТЦ СНГ назвали стратегическую цель ИГ* в Афганистане

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Стратегической задачей террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане в среднесрочной перспективе является переброска сил к северу страны на границу со странами Средней Азии и Китаем, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Судя по активности ИГИЛ* в Афганистане, можно предположить, что его стратегической задачей группировки в среднесрочной перспективе является расширение присутствия на севере страны с выходом к районам вблизи границ государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая", — сказал он.

Руководитель АТЦ СНГ отметил, что, таким образом, вновь актуальной стала проблема "возвращенцев", которые широко используют подложные документы, облегчающие их легализацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России