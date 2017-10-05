Пранкеры Лексус и Вован попали в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы нарушения государственной границы Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.