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Трамп встретился с пострадавшими во время стрельбы в Лас-Вегасе

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (136)
08:4905.10.2017
(обновлено: 08:51 05.10.2017)
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© REUTERS / Chris WattieТраурные мероприятия в память о погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017Траурные мероприятия в память о погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Chris Wattie

ЛАС-ВЕГАС, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приехал в среду на несколько часов в Лас-Вегас, чтобы встретиться с работниками экстренных служб и пострадавшими в результате стрельбы.

стрелок
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Полиция и ФБР продолжали допрашивать подругу стрелявшего.

Лас-Вегас жил в среду обычной жизнью, и его индустрия развлечений работала в полную силу, а местные жители и туристы неохотно вспоминали о произошедшей бойне.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и затем покончил жизнь самоубийством. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

Трамп в городе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
Как распознать убийцу: эксперт о мотивах стрелка из Лас-Вегаса
Президент США Дональд Трамп уже которую неделю работает кризис-менеджером, появляясь то в пострадавшем от наводнений Техасе, то на Пуэрто-Рико, где прошли разрушительные ураганы. В среду он на несколько часов приехал в Лас-Вегас, где встретился с пострадавшими, врачами, полицейскими и пожарными. Встречи проходили за закрытыми дверями, многие улицы были перекрыты в связи с приездом Трампа.

Президент заявил, что мотивы стрелявшего по людям в Лас-Вегасе Стивена Пэддока пока не известны. На вопрос о том, выяснило ли следствие мотивы Пэддока, Трамп ответил: "Пока нет. Они очень внимательно выясняют". "Мы скоро узнаем, если удастся что-то найти", — сказал Трамп. Он назвал Стивена Пэддока "больным, ненормальным человеком".

"Многие люди получили тяжелые ранения, потому что не хотели уходить (с концерта — ред.), хотели помочь другим раненым, которые падали там как подкошенные. Люди, которые могли бы не выжить, сейчас поднимаются на ноги и будут выписаны через неделю, две недели, пять недель", — добавил Трамп.

Трамп также произнес традиционную речь, в которой похвалил работников экстренных служб и произнес слова утешения в адрес всей страны.

"Мы с трудом находим слова, чтобы объяснить нашим детям, как такое зло может случиться, как возможна такая жестокость и такое страдание. Но определяющим для нас является не то, что угрожает нам, и не насилие, которое внушает ужас. Определяющим для нас являются любовь, забота и смелость", — сказал Трамп.

При этом он вновь заявил, что не собирается обсуждать вопрос об ограничении ношения оружия, который регулярно и безуспешно поднимается в связи с очередной бойней.

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© 2017 Associated Press
Полиция обыскала два дома стрелка из Лас-Вегаса

Новых зацепок пока нет

Поминальное мероприятие в память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе
© РИА Новости / Алексей Богдановский
В Лас-Вегасе почтили память погибших при стрельбе
Полиция и ФБР не представили новых деталей преступления, кроме того, что планирование преступления заняло у Пэддока годы. Следствие не исключает, что Пэддоку кто-то мог помогать.

"Может, он супергерой, хотя я не хочу использовать это слово. Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить", — сказал Ломбардо. При этом, по его словам, полиция считает, что подозреваемый десятилетиями вел тайную жизнь. "Нападение было тщательно спланировано", — сказал Ломбардо. "Он десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие", — добавил он.

По словам шерифа, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, уже выписаны.

Шериф также дал картину произошедшего — по его словам, у полиции заняло примерно 10 минут на то, чтобы добраться до номера, из которого шла стрельба, но больше 70 минут на то, чтобы в него войти. При этом сама стрельба шла только 10 минут, утверждал шериф. Как стало известно ранее, подозреваемый выпустил по охраннику, постучавшемуся в номер, около 200 пуль, и тот только чудом отделался небольшим ранением. Возможно, это задержало штурм до прибытия спецназа.

Представитель ФБР, в свою очередь, сообщил, что агенты допрашивают подругу подозреваемого Мэрилу Дэнли, которая прилетела накануне с Филиппин в Калифорнию. Он не сказал, связывают ли Дэнли с преступлением, но подчеркнул, что она не задержана. Представитель ФБР также заявил, что версия теракта на данный момент не рассматривается, но не стал исключать ее напрочь.

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМестный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Местный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.
© AP Photo / John LocherПреступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusПо словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
По словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.
© AP Photo / John LocherПрезидент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Президент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusСразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Сразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.
© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Мотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.
© AP Photo / John LocherПо данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
По данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.
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Гостиница в кризисном управлении

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
Теперь такое случается раз в два месяца: хроника массовых убийств
Американские СМИ сообщали, что казино гостиницы Mandalay Bay, из которой шла стрельба, почти пустует. В действительности казино приостанавливало работу лишь ненадолго после стрельбы, когда полиция не пускала постояльцев в здание. Число играющих было меньше, чем в других казино, но зал отнюдь не был пуст. Играющие неохотно отвечали на вопросы о произошедшем, давая понять, что просто хотят развлечься. "Это жизнь, и она продолжается", — сказал один из них, отказавшийся назвать свое имя.

В других казино игра шла полным ходом, также в многочисленных театрах шли вечерние шоу, которыми славится Лас-Вегас.

Пожилая пара, также не назвавшая своих имен, приехала в Лас-Вегас отметить годовщину свадьбы. "Планы поменялись. Мы хотели пойти на шоу в понедельник, но нам это не удалось", — сказал мужчина. "Главное, чтобы пострадавших выписали", — добавила женщина.

Работник индустрии развлечений Бетти Хейли сказала РИА Новости, что она была в состоянии "полного шока", узнав о произошедшем. "У нас в Лас-Вегасе многое бывало, но такое — никогда. Нам надо молиться, молиться и молиться, чтобы ничего подобного не повторилось", — сказала она.

Гостиница Mandalay Bay еще не решила, будет ли использовать номер, откуда шла стрельба по посетителям, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании MGM Resorts, которой принадлежит гостиница.

По его словам, "слишком рано" говорить о возможном использовании комнаты, когда закончится расследование. Компания сотрудничает со следствием.

Окна из которых стрелок Стивен Паддок вёл стрельбу в Лас-Вегасе. 3 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Также источник сообщил, что все объекты MGM Resorts работают нормально и еще во вторник возобновилось проведение ежедневных шоу, отмененных в понедельник. По его словам, в компании "не увидели большого воздействия" на обороты ее бизнеса в результате инцидента со стрельбой. Компания открыла горячую линию для пострадавших и их родственников, предоставила свои номера некоторым родственникам погибших и выходные дни тем сотрудникам, которые решили сдать кровь. Источник утверждает также, что сотрудникам компании, которые могли испытать стресс из-за инцидента, предоставили возможность обратиться к психологу.

Вместе с тем, сотрудница отеля Mandalay Bay сказала РИА Новости на условиях анонимности, что сотрудникам ничего не говорят об инциденте и запрещают говорить о нем с журналистами.

Компания MGM Resorts с оборотом около 10 миллиардов долларов в год управляет 12 большими комплексами в Лас-Вегасе, каждый из которых сочетает казино, развлечения и гостиницу на тысячи номеров.

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© Ruptly 2017 Associated Press
Выстрелы и вой сирен: неизвестный открыл огонь по людям в Лас-Вегасе

Донорской крови достаточно

Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
"Никогда не было так страшно": очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
Более 500 доноров сдают кровь ежедневно для пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщила РИА Новости представитель одной из крупнейших донорских организаций United Blood Services Сью Тью.

"В понедельник было 670 пожертвовавших кровь, во вторник — 501, и мы надеемся, что сегодня доноров будет больше 500", — сказала Тью. По ее словам, прием крови был временно приостановлен в среду из-за визита в больницу президента США Трампа.

"У нас достаточно крови для срочных нужд. Мы призываем людей назначать время посещения на следующей неделе и до конца года. Мы не хотим, чтобы кровь была просрочена", — добавила Тью.

"Мы хотим также, чтобы доноры сдавали кровь и сейчас, чтобы хватило крови на будущие дни, недели и месяцы", — добавила она.

По словам Тью, срок хранения зависит от компонента крови. Так, эритроциты можно хранить 42 дня, тромбоциты 5 дней, а плазму — примерно год.

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
"Люди хлынули на меня потоком": россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
Она заверила также, что если образуются излишки крови, они будут переданы в другие города и штаты. Жители США могут записаться на донорский сеанс в интернете на сайте bloodhero.com, добавила она.

Один из доноров, мужчина примерно 35 лет, представившийся Майком, сказал, что рад был сдать кровь.

"Это то немногое, что я мог сделать, чтобы помочь людям", — сказал он.

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>

Стрельба в Лас-Вегасе
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Стрельба в Лас-Вегасе
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