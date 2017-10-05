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На одежде подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына нашли следы яда

Сюжет:
Расследование убийства Ким Чен Нама (158)
07:5405.10.2017
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© AP Photo / Shizuo KambayashiКим Чен Нам. Архивное фотоКим Чен Нам. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты-химики нашли следы нервно-паралитического вещества VX на рубашке одной из подозреваемых по делу о гибели Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает издание Malaysian Insight со ссылкой на данные суда.

Ким Чен Нам. Архивное фото
© AFP 2017 / JoongAng Sunday
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Глава исследовательского отделения химического департамента министерства науки Малайзии Раджа Субраманиам (Raja Subramaniam) заявил, что он изучил предоставленные им полицией улики на наличие следов химических веществ.

"Мы обнаружили следы распада субстанции VX… на безрукавной рубашке Сити Аисье", — сказал он в суде в четверг. Эксперт также опознал рубашку, показанную ему впоследствии на фотографии.

Ранее издание сообщало, что патологоанатом выявила в теле убитого Ким Чен Нама низкий уровень содержания фермента, отвечающего за контроль работы мышц, что указывает на его отравление. Как пишет издание, нехватка фермента в организме может привести к отказу органов. Впоследствии стало известно, что причиной низкого уровня содержания фермента холинэстераза в теле убитого Ким Чен Нама могло быть не только отравление.

В понедельник в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама. Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.

В Южной Корее сразу признали в погибшем брата Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао, хотя в Пхеньяне официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

В то же время тогда в интернете было опубликовано видео-обращение молодого человека Ким Хан Соля, назвавшего себя сыном Ким Чен Нама, о том, что его отец был убит, а чуть позже полиция Малайзии объявила, что образцы ДНК, способ получения которых не был раскрыт, подтвердили личность брата лидера КНДР.

Ким Чен Нам. Архивное фото
© AP Photo / Fuji TV
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Подсудимые Зоан Тхи Хыонг (28 лет) и Сити Аисья (25 лет) не признают своей вины, утверждая, что их наняли якобы для участия в видео-розыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий в аэропорту Куала-Лумпура.

Подозрения в ходе расследования пали на саму КНДР, которую считают причастной к смерти Ким Чен Нама, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.

Северная Корея назвала убийство Ким Чен Нама выгодным только для Южной Кореи. Именно в Сеуле появились первые сообщения о том, что в Малайзии убит брат Ким Чен Ына, после чего посыпались обвинения в адрес КНДР. Это произошло в разгар расследования крупного коррупционного скандала вокруг южнокорейского президента Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент, после чего она была отстранена от власти.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

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