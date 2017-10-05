В центре Вильнюса нейтрализовали снаряд времен Второй мировой войны

ВИЛЬНЮС, 5 окт — РИА Новости. Взрывоопасный снаряд времен Второй мировой войны, найденный во вторник в центре Вильнюса, нейтрализован, снаряд вывезен на военный полигон для ликвидации, сообщила в четверг пресс-служба департамента полиции.

"Обнаруженный снаряд в 1.20 (время совпадает с мск) был нейтрализован (выкручен детонатор). Снаряд со взрывчатым веществом доставлен на военный полигон в Пабраде (Швенченский район) для ликвидации", — говорится в сообщении департамента.

По данным ведомства, эвакуация жителей была отменена, как сообщают литовские СМИ, около трех часов ночи, вильнюсская полиция поблагодарила жителей за терпение и неудобство.

Ранее в среду после обеда в Вильнюсе в центральной части города на улице Дэйнавос во время строительных работ был обнаружен взрывоопасный авиационный снаряд с детонатором, возможно, времен Второй мировой войны. Как ранее сообщила РИА Новости представитель департамента полиции Ревита Янавичюте, жители были предупреждены о возможной эвакуации.

В связи с тем, что взрывоопасный снаряд находится у газовой трубы, ожидался приезд военных саперов из Каунаса. После приезда саперов была объявлена полная эвакуация жителей в радиусе 70 метров от находки, в радиусе 250 метров — частичная эвакуация. Эвакуированные жители Вильнюса были временно помещены в помещение гимназии имени Симонаса Даукантаса.