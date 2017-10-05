БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Европе потребность в природном газе будет возрастать, а Азербайджан является единственным для Европы новым энергетическим источником.

"Развитие энергетического сектора в Азербайджане не ограничивается пределами наших границ. Что касается нашей энергетической безопасности, то вся работа проделана, мы экспортируем нефть, газ и электроэнергию в различных направлениях. У нас 7 трубопроводов. По трем из них транспортируется нефть – два из них ведут к Черному, один – к Средиземному морю. Количество газопроводов равно четырем, по ним мы можем транспортировать газ во всех направлениях – Грузия, Турция, Иран и Россия", — сказал Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС.

По словам Алиева, которые приводит его пресс-служба, последний наиболее крупный газопровод тянется из Баку в Италию, его строительство продолжается.

"Мы проделали всю работу для создания современной транспортной инфраструктуры. Наши запасы известны, рынок установлен. Крупнейший рынок для нас – Европа, которая все больше будет нуждаться в газе. Нам известно, что в Европе потребность в природном газе будет возрастать, а Азербайджан является единственным для Европы новым энергетическим источником. В настоящее время используются все остальные источники, обеспечивающие Европу газом. Азербайджан является новым источником, расположен недалеко, запасы велики, он обладает потенциалом, достаточным на очередные десятилетия. Мы тесно сотрудничаем с Европейской комиссией. Вот уже в третий раз мы проводим в начале года в Баку заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этих заседаниях присутствуют вице-президенты Европейской комиссии", — сказал он.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.