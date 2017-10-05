БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза в Баку, что в последнее время участились нападки Совета Европы (CЕ) на республику и что в случае выхода страны из организации "ничего в её жизни не изменится".

"Здесь был затронут вопрос выхода из Совета Европы. Вы хорошо знакомы с нашими средствами массовой информации, потому как у меня нет информации, связанной с тем, что то или иное официальное азербайджанское лицо высказало такое мнение. Однако медиа свободны и могут писать все, что пожелают. Мы, естественно, реагируем на настроение общественности, и любое правительство, в первую очередь, должно учитывать общественное мнение. К сожалению, общественное мнение, связанное с Советом Европы, не столь позитивно", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

По его словам, "в последнее время некоторые официальные представители Совета Европы организовали новые нападки на Азербайджан".

"Они угрожают нам лишением членства и применением санкций против нас. Естественно, наши политики, парламентарии, журналисты и граждане демонстрируют адекватную реакцию. Во-первых, пусть они обеспечат исполнение более 10 тысяч решений, принятых Европейским судом по правам человека в связи со странами-участницами. Лишь после этого могут говорить об исключении Азербайджана из членов или санкциях. Если это произойдет, то данный факт станет торжеством двойных стандартов", — сказал президент Азербайджана.

"Вот уже 16 лет мы являемся членами Совета Европы. Скажу вам откровенно, по-дружески, что если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. Ничего в нашей жизни не изменится, мы не станем жить ни лучше, ни хуже, ни богаче, ни беднее. Права человека и демократия и впредь будут находиться в центре нашего внимания. Мы делаем это не для того, чтобы понравиться генеральному секретарю Совета Европы, находящемуся в настоящее время в центре необоснованных нападок на Азербайджан. Мы делаем это с целью развития нашей страны", — резюмировал он.