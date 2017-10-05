Парламент Канады принял аналог "закона Магнитского"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского".

Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании.

Изначально чтение законопроекта в Палате общин было запланировано на второе октября, состоялось оно лишь в среду. Теперь документ должен пройти процедуру чтения в Сенате Канады. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу при наличии королевской санкции.

Аналог "закона Магнитского" позволяет Канаде конфисковать имущество и активы иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Комментарий канадского МИД

В канадском внешнеполитическом ведомстве заявили, что новый законопроект даст Оттаве инструменты для привлечения к ответственности за нарушения прав человека, а также для борьбы с коррупцией

Кроме того, глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что осталась довольной "сегодняшним важным прогрессом и этими необходимыми изменениями, встреченными единогласно".

Реакция России

В МИД России выразили разочарование в связи с решением Канады принять аналог "закона Магнитского". По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. Она также добавила, что документ направлен на введение санкций против граждан России.Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".

"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", —сказала она.

В Государственной думе ранее назвали решение Оттавы принять аналог "закона Магнитского" внезапным политическим маневром и предположили, что законопроект станет препятствием на пути развития отношений между Россией и Канадой. По словам депутата Сергея Железняка, Россия не оставит без ответа решение Оттавы о принятии данного документа.

В Совфеде также ранее комментировали решение Канады. Так, сенатор Андрей Климов заявил, что принятие Оттавой аналога "закона Магнитского" является "явным недружественным шагом".

"Закон Магнитского"

Российское посольство в Канаде, в свою очередь, отметило, что принятие Канадой законопроекта — это "явный недружественный шаг".

Обвиняемый в России в налоговых махинациях сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский скончался в в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерт вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

В последующем Соединенные Штаты приняли в 2012 году законопроект, предусматривающий санкции в отношении российских граждан, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Россия многократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".