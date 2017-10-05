Парламент Канады принял аналог "закона Магнитского"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского".
Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании.
Аналог "закона Магнитского" позволяет Канаде конфисковать имущество и активы иностранцев, причастных к нарушению прав человека.
Комментарий канадского МИД
В канадском внешнеполитическом ведомстве заявили, что новый законопроект даст Оттаве инструменты для привлечения к ответственности за нарушения прав человека, а также для борьбы с коррупцией
Кроме того, глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что осталась довольной "сегодняшним важным прогрессом и этими необходимыми изменениями, встреченными единогласно".
Реакция России
Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".
"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", —сказала она.
В Государственной думе ранее назвали решение Оттавы принять аналог "закона Магнитского" внезапным политическим маневром и предположили, что законопроект станет препятствием на пути развития отношений между Россией и Канадой. По словам депутата Сергея Железняка, Россия не оставит без ответа решение Оттавы о принятии данного документа.
В Совфеде также ранее комментировали решение Канады. Так, сенатор Андрей Климов заявил, что принятие Оттавой аналога "закона Магнитского" является "явным недружественным шагом".
"Закон Магнитского"
Обвиняемый в России в налоговых махинациях сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский скончался в в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерт вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
В последующем Соединенные Штаты приняли в 2012 году законопроект, предусматривающий санкции в отношении российских граждан, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Россия многократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".