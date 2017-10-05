В Нигерии при крушении парома погибло более 20 человек

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Не менее 22 человек погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, сообщает газета PM News Nigeria.
Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли и 26 пропали без вести при крушении судна.
Как сообщает газета со ссылкой на местные власти, 22 человека погибли, семерых удалось спасти. "Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся", — сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.
Ранее власти заявили, что паром мог быть перегружен, в связи с чем предполагаемое число жертв может увеличиться.