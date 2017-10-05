В Нигерии при крушении парома погибло более 20 человек

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Не менее 22 человек погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, сообщает газета PM News Nigeria.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли и 26 пропали без вести при крушении судна.

Паром, на котором находилось 60 пассажиров, двигался по реке Нигер.

Как сообщает газета со ссылкой на местные власти, 22 человека погибли, семерых удалось спасти. "Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся", — сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.

Ранее власти заявили, что паром мог быть перегружен, в связи с чем предполагаемое число жертв может увеличиться.